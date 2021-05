Chiara Nasti la FOTO alla guida che ti fa girare la testa

L’influencer Chiara Nasti ha condiviso una foto in cui appare bellissima mentre è alla guida con un top minuscolo che copre poco

Chiara Nasti sempre più provocante e irriverente, l’ultima foto fa sognare i fan. Appare alla guida con indosso un mini top che lascia intravedere il seno prorompente. Si scosta i lunghi capelli e guarda dritto con fermezza. Nella didascalia scrive:“Principessa? No, regina”. La Nasti ha sempre questo atteggiamento che fa trasparire sicurezza di se e consapevolezza della sua bellezza. Ma a volte risulta un pò troppo aggressiva.

Chiara Nasti la fine della storia d’amore con Nicolò Zaniolo

Chiara Nasti ha confidato ai suoi follower pochi giorni fa che la relazione con l’attaccante giovanissimo della Roma è giunta al termine. Una notizia per niente inaspettata, come al solito la giovane si è fatta travolgere dalla storia d’amore bruciando tutte le tappe possibili immaginabili. Dimostrazioni anche eccessive per una relazione di qualche settimana, come il famoso tatuaggio con il cuore colpito dalla freccia che entrambi si sono fatti insieme. I fuori immensi sparsi per la casa con la scritta “Bentornata amore”, organizzata da lui. Tutto troppo e presto. Da lì a poco infatti sono iniziati i problemi forse dovuti alla lontananza, siccome lei vive a Napoli e lui a Roma. L’opinione pubblica che li ha sempre criticati e non li lasciava in pace. Gli haters che erano sempre più accaniti.

L’ex fidanzata di lui che è incinta del suo bambino, lasciata da sola. Tutto ha contribuito a far sgretolare una storia. Fin troppo facile però, se fosse stato amore avrebbero lottato contro tutti e tutto. Invece lui concentrato sul calcio, la sua priorità come ha detto anche lei. E lei d’altra parte sempre in mostra sui social con le sue campagne sexy per la sua linea di bikini. Due personaggi troppo concentrati sulle loro carriere per dedicarsi ad una storia importante. Quando entrambi si è arrivati già nella vita, perseguendo il proprio sogno è difficile rinunciarci per qualcuno, e sembra infatti il caso dei due giovani.

L’influencer quindi ha nutrito la curiosità dei followers annunciando che non c’è più nessuna relazione e invitando i fan a non mandarle foto di Zaniolo in compagnia di altre donne perché per lei non è facile. E dopo Niklas Dorsch, archiviato anche Nicolò Zaniolo. Forse sono i calciatori a non portare fortuna all’influencer.