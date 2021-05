“Ciuccio e presuntuoso” Aka7even e Pettinelli ai ferri corti: lei risponde sui social. Maestra e allievo hanno discusso animatamente per il guanto di sfida lanciato per la prossima puntata

Anna Pettinelli e Aka7even hanno discusso animatamente negli ultimi daytime per il guanto di sfida lanciato dalla maestra a Sangiovanni. Il cantante della sua squadra ha valutato la sfida proposta da Anna e si è reso conto che, probabilmente, il guanto è a suo sfavore e a favore del loro avversario.

Amici 20, Aka7even discute con la maestra Anna Pettinelli: lei risponde su Instagram

Quando Aka7even ha provato a parlare con Anna per esprimerle il proprio punto di vista, la maestra si è arrabbiata dicendo che non farebbe mai nulla per metterlo in difficoltà e lo ha accusato di essere “ciuccio e presuntuoso“. Luca, tornato in casetta, si è sfogato con i suoi compagni e si è lamentato perché, ogni volta che prova ad avere un confronto con la sua maestra dove prova ad esprimere quello che pensa, viene accusato di essere presuntuoso e questa è una cosa che non riesce proprio a digerire.

Dopo le numerose critiche, Anna ha deciso di rispondere con un post su Instagram: “Tutti “ciucci e presuntuosi” come diceva affettuosamente mia nonna e lo diceva con lo stesso affetto con cui lo dico io oggi”.