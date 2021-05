“Se devo cercare la bellezza trovo Cristina Buccino”, la modella dal sangue caliente – FOTO

Cristina Buccino ha da poco condiviso una doppietta di scatti in cui si mostra in tutta la sua bellezza ed eleganza, una ragazza dal sangue caliente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Modella e influencer, Cristina Buccino non smette di strabiliare i suoi fan con foto in cui mostra le sue forme perfette e abbondanti, uno spettacolo vietato ai cardiopatici. Questa volta si fa vedere con un vestito lungo di altrettanto lunghissimo spacco, che mette in evidenza le sue chilometriche e affusolate gambe. La sua figura è impreziosita da un trucco impeccabile e da un paio di orecchini d’oro luccicanti.

La bella Cristina ha accompagnato le sue due foto da una didascalia fiera e orgogliosa delle sue radici meridionali (è nata infatti a Castrovillari in provincia di Cosenza): “Sangue del sud”, ha scritto e c’è chi ha commentato: “Sangue caliente” oppure chi ha detto: “Se devo cercare la bellezza trovo Cristina Buccino, la bellezza per eccellenza”. Complimenti che si sprecano tutti per lei e il suo infinito splendore. “Un capolavoro di una sconvolgente bellezza”, scrive un altro utente su Instagram insieme a tanti altri commenti in linea con quest’ultimo.

Cristina Buccino, le foto mozzafiato della modella dal “sangue del sud”

