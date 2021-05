Dayane Mello fidanzata? La brasiliana vuota il sacco e lascia tutti di stucco

Nelle ultime settimane è trapelata la notizia secondo cui Dayane Mello avrebbe un fidanzato. L’ex gieffina, nelle Instagram stories, ha finalmente vuotato il sacco

Nelle ultime settimane, i siti di gossip stanno attribuendo a Dayane Mello le frequentazioni più disparate. La brasiliana, che nel corso della sua avventura al Grande Fratello aveva manifestato un certo interesse per l’amica Rosalinda, si sarebbe messa il cuore in pace. D’altronde, la Cannavò è fidanzatissima con Andrea Zenga e non potrebbe essere più felice.

I rumors sulla vita sentimentale di Dayane, tuttavia, non accennano a spegnersi. Di recente, sono trapelati moltissimi nomi di suoi presunti “fidanzati”, tra i quali spicca quello di Mario Balotelli, peraltro sua vecchia fiamma. La Mello, stanca dei pettegolezzi, ha finalmente chiarito una volta per tutte la sua situazione: la risposta ha lasciato gli utenti di stucco.

Dayane Mello fidanzata? La risposta nelle Instagram stories sorprende tutti

Dayane Mello ha riscosso un successo incredibile nel periodo trascorso all’interno della casa del Gf Vip. Ora che la sua esperienza si è conclusa, la brasiliana cerca di mantenere un contatto con i followers attraverso le piattaforme social. Ed è proprio tramite le Instagram stories che la modella ha voluto chiarire la sua situazione sentimentale, una volta per tutte.

Nelle ultime settimane, infatti, le sono stati attribuiti numerosi flirt, tra cui quello con il suo ex fidanzato Mario Balotelli. Un ritorno di fiamma che aveva letteralmente galvanizzato i followers, e su cui la Mello si è espressa con chiarezza: la sua risposta ha lasciato i fan a bocca aperta.

“No, non sono fidanzata. Spero che abbiate già capito questa cosa“: questa la replica di Dayane alla domanda posta da un utente. I followers, che si aspettavano una risposta affermativa, non hanno ancora digerito la notizia.