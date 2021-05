Elettra Lamborghini mostra i piercing proprio lì, infarto assicurato – FOTO

Elettra Lamborghini ha lasciato di stucco e a bocca aperta i suoi milioni di follower sui social network con una foto in cui mostra dove ha i suoi piercing

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Si sa Elettra Lamborghini ama sorprendere il suo pubblico che l’adora e stavolta ci riesce proprio alla grande pubblicando un’immagine di se stessa da far perdere i sensi. La bella ereditiera è seduta di spalle con il viso voltato verso l’obiettivo mentre mette in mostra con la schiena completamente nuda (non si vede nemmeno l’ombra di un reggiseno) i suoi quattro piercing posizionati sopra la natica destra. Elettra scrive in inglese una frase bellissima per accompagnare il suo scatto: “Non li mostro spesso ma amo tanto i miei piercing di dietro”. Si vedono proprio quattro piccolissimi piercing e sotto si intravede il tatuaggio con le macchie di leopardo che ha sulle coscia.

Elettra Lamborghini: la foto da tachicardia della cantante

