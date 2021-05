“Sempre scolpito nei cuori”, una giovane Simona Ventura: il commovente ricordo – FOTO

Simona Ventura ha condiviso un commovente ricordo di un giorno importante: è giovanissima e si mostra vestita di granata con un microfono in mano. Scopriamo quale data importante per lei e non solo ricorre oggi

Oggi è una data importante per una gran parte della popolazione italiana e la Ventura ha condiviso un ricordo molto struggente del 4 maggio. Molti anni fa infatti, 72 per la precisione, è accaduto qualcosa di indelebile nelle menti di chi ha vissuto quegli attimi e anche di chi è nato dopo. Il 4 maggio del 1949 c’era una squadra di calcio che dominava la serie A e veniva da una lunga sfilza di scudetti vinti. Stiamo parlando del Grande Torino.

Quel giorno però l’aereo che trasportava i giocatori granata in Portogallo per un’amichevole perse il controllo. Il comandante non si accorse che stavano andando a sbattere contro il muraglione del terrapieno posteriore della basilica di Superga. Persero la vita tutte e 31 le persone a bordo. Fu una tragedia immane per l’intero mondo del pallone, tifosi del Toro e appassionati di sport e anche in generale per tutta Italia.

La foto commovente e bellissima di Simona Ventura

