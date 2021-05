Sara Croce presenta al web la sua nuova compagna: ecco chi è la collega con cui inizierà un nuovo progetto di lavoro, i dettagli

Dopo il successo di Avanti un altro, Sara Croce non si ferma più e con il suo fascino è pronta a scalare la vetta del successo. Ha solo ventitré anni ma è già conosciuta da tutti, soprattutto dai giovani che la seguono su Instagram. In pochissimo tempo ha conquistato quasi un milione di follower e l’influencer non ha nessuna intenzione di fermarsi, anzi ha appena iniziato. Madre natura di Ciao Darwin, Bonas e adesso? Si pensa ad altri progetti ma questa volta insieme ad una persona speciale. Chi? I fan sono già impazziti.

LEGGI ANCHE>>>“Mi fai ripetizioni di matematica?” Sara Croce in bikini li fa impazzire tutti – FOTO