Giulia De Lellis sa sempre come stupire sui social network: la bella influencer ha condiviso una serie fenomenale di fotografie in cui indossa una gonna cortissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

La bellezza di Giulia De Lellis non la si scopre di certo oggi. La classe 1996 raggiunse la popolarità partecipando al noto programma ‘Uomini e Donne’ e divenne in seguito testimonial per diversi marchi e brand di successo. La romana prese parte anche alla seconda edizione del ‘Grande Fratello Vip’ classificandosi al quarto posto.

La De Lellis, qualche anno fa, pubblicò anche un romanzo autobiografico dal titolo: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”. Il libro fu un successo e fu tra i più venduti nel 2019. Il terreno più fertile per la nativa di Roma è senza ombra di dubbio Instagram: sul noto social network, l’influencer pubblica ogni giorno contenuti incredibili. L’ultimo post apparso sul suo profilo è semplicemente illegale: la gonna corta indossata dalla 25enne fa girare la testa ai seguaci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Arisa a letto prima della nanna, il selfie piccante: esplosione di sensualità… “Buonanotte” – FOTO

Giulia De Lellis da impazzire con una gonna cortissima: che gambe

Se vuoi vederla, clicca su successivo