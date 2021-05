“Si parte per un nuovo progetto”, Giulia De Lellis e l’annuncio ai fan: raggiante -FOTO

Giulia De Lellis baciata dal sole, condivide con i fan un momento speciale e l’annuncio spiazza i followers: splendente per l’occasione

L’inarrestabile Giulia De Lellis vanta un successo in costante crescita. Dall’esperienza a Uomini e Donne, datata 2016, ha visto aumentare a dismisura la sua notorietà, affermandosi in diversi campi.

A segnare il suo percorso, elevandolo rispetto ad altri, è stata la scoppiettante personalità e l’ironia impareggiabile. Da semplice corteggiatrice, a modella e fashion influencer con 4 milioni di followers su Instagram, si è classificata come un vero e proprio punto di riferimento sui social, quasi una rappresentante della sua categoria.

Nel frattempo ha scritto anche un libro edito Mondadori, “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!“, che ha venduto 100 mila copie, ha recitato nel film “Genitori vs Influencers” al fianco di Fabio Volo, ha condotto insieme a Gemma Galgani il docu-reality “Giortì“, ed è stata selezionata come conduttrice della prima edizione italiana del reality “Love Island“.

I progetti dell’influencer si moltiplicano, e in uno scatto radioso annuncia ai suoi fan l’arrivo di novità.

LEGGI ANCHE -–> “Mamma miaaaaa!”, Michelle Hunziker esplode con un primo piano celestiale – FOTO

Giulia De Lellis, baciata dal sole illumina il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

LEGGI ANCHE -–> Giulia De Lellis furiosa: “Non posso stare zitta” e scoppia la polemica

Direttamente da Forte dei Marmi, l’ultimo post di Giulia De Lellis porta il sole su Instagram. Un buongiorno dolcissimo grazie alla sua bellezza, che al naturale conquista ancora di più. Davanti a una colazione degna di un banchetto reale, l’influencer si fa ritrarre felice e splendente, pronta per intraprendere la sua nuova giornata.

Il look non può che essere fashion anche in tale circostanza, composto dal cardigan in maglia a trecce color crema, dotato dei maxi bottoni, e una semplice t-shirt bianca. I capelli scuri sono incredibilmente lucenti, come la sua pelle, e le mani totalmente curate, in uno smalto rosso fiammante, dove spiccano gli anelli.

Ad attirare l’attenzione nel post, le parole utilizzate dell’influencer, che senza svelare troppo, annuncia l’arrivo di un nuovo progetto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I fan sono già in trepidazione, e commentano la sua bellezza con incontenibile curiosità. Più di 100 mila i like conquistati in un’ora dagli utenti, che senza informazioni, già conoscono gli effetti esplosivi di ogni scelta sposata dalla modella.