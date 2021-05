Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 maggio: un tentativo disperato

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 maggio: Unberto offre a Vittorio una possibilità di far pace con Marta.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Vittorio e Marta gravitarsi attorno senza riuscire a parlarsi. Il Paradiso sta per lanciare la sua collezione americana e lavorare a stretto contatto con Dante è diventato un incubo per il direttore del grande magazzino. Armando, invece, non riesce a nascondere i suoi sentimenti per Agnese, ma sa anche quanto la donna sia fedele al suo matrimonio. Marcello è profondamente legato a Ludovica, ma non riesce ad aprirsi con lei riguardo ai suoi problemi con la giustizia. Il Barbieri è terrorizzato all’idea di essere processato e medita di scappare da Milano.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 maggio: Armando appoggia Marcello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Marcello continuerà a nascondere a Ludovica la sua angoscia nei confronti dell’imminente arresto. Mentre la ragazza scoprirà tutti i dettagli della questione dal suo avvocato, il barista metterà a punto il suo piano di fuga. In questo disperato tentativo di togliersi dai guai, Marcello riceverà l’inaspettato supporto di Armando. Per quanto riguarda Rocco, il suo tentativo di riconquistare Maria si rivelerà fallimentare. Il magazziniere si farà aiutare da Irene ad organizzare una cena romantica, ma i suoi sforzi finiranno nel nulla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo inoltre che Vittorio sarà intenzionato a riconquistare Marta. Sostenuto da Umberto Guarnieri, il direttore del Paradiso approfitterà del filmato richiesto dalla Sterling per riavvicinarsi alla moglie. Questa volta, però, sarà lui a dettare le condizioni.