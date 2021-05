La sensuale Claudia Ruggeri è una modella, showgirl e ballerina italiana. E’ una presenza fissa nel programma Avanti Un Altro condotto da Paolo Bonolis.

La bella Claudia Ruggeri nasce a Roma nel 1983, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella e debutta sul piccolo schermo nel programma Chiambretti C’è.

Ottiene una piccola parte nel film con Carlo Verdone L’amore è bello finché dura, nel 2004 arriva a Domenica In dove conosce Paolo Bonolis. Durante la produzione del programma televisivo incontra Marco Bruganelli (cognato di Bonolis) che dopo poco tempo diventa suo marito.

Claudia ha sempre raccontato come l’incontro con Marco sia stato del tutto casuale, dopo la puntata di Domenica In la bella showgirl era in lacrime dietro le quinte. Era disperata perché il suo fidanzato l’aveva lasciata per la troppa gelosia, in quel frangente di depurazione è passato Marco che l’ha consolata e rincuorata, da quel momento i due non si sono più lasciati.

Dopo Domenica In, Claudia approda a Ciao Darwin fino a diventare presenza fissa di Avanti Un Altro.

