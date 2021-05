Andrea Cerioli, arriva una dedica per lui da una persona speciale

Per uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli, arriva una dedica d’amore a distanza da una persona speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA CERIOLI (@iamandreacerioli)

Nonostante abbia fatto il suo ingresso qualche settimana dopo l’inizio del reality è a oggi uno dei protagonisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Andrea Cerioli non finge di essere qualcosa che non è, non ha timore di mostrarsi in lacrime e di prendere posizione anche in maniera piuttosto colorita. Si è integrato bene nel gruppo e non si tira indietro quando si tratta di affrontare una prova fisica, ottenendo spesso ottimi risultati. Ma come tutti i concorrenti anche lui aspetta pazientemente di poter avere un contatto esterno con i propri cari per ricevere l’incoraggiamento necessario per andare avanti. Seppur da lontano arriva oggi per lui una dedica speciale.

LEGGI ANCHE -> Isola, naufrago si dichiara in maniera inaspettata. Blasi: “Mai successo prima”

Il messaggio d’amore di Arianna Cirrincione per il suo Andrea

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

LEGGI ANCHE -> Don Matteo 13, nel cast un nome pazzesco e inaspettato

Nella scorsa puntata Andrea Cerioli ha chiesto a Ilary Blasi se fosse presente in studio qualcuno per lui, per poter ricevere anche un semplice saluto. Alla risposta negativa della conduttrice il naufrago non ha nascosto il suo dispiacere. Cerioli ha avuto tuttavia modo di ricevere delle sorprese nel corso delle settimane come il toccante messaggio della sorella Giada e un incoraggiamento dalla fidanzata Arianna Cirrincione. Proprio quest’ultima oggi ha voluto mandare un messaggio al suo amato, seppur a distanza.

Una dedica che Andrea non può attualmente vedere ma che rivela la volontà della giovane di dimostrare la sua presenza e il suo supporto. Una foto che li ritrae in un momento spensierato mentre si scambiano un tenero bacio e accompagnata da una semplice frase: “Sempre con te“. Poche, semplici, parole intrise d’amore.

Il pubblico ha avuto modo di assistere alla nascita della storia tra Andrea e Arianna nel programma Uomini e Donne e da allora si è particolarmente affezionato a loro. Dopo più di due anni la relazione procede ancora a gonfie vele e i due convivono ormai da tempo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒓𝒊𝒂𝒏𝒏𝒂 (@ariannacirrincione)

Arianna ha voluto mandare ancora una volta un messaggio di forza ad Andrea che intanto continua la sua avventura nel reality. È la prima volta che la coppia si separa per così tanto tempo ma entrambi, pur mancandosi molto, continuano a sentire la presenza l’uno dell’altra accanto a sé.