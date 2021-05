Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi una naufraga si è vista recapitare un inaspettato videomessaggio di un suo compagno di avventura: cosa è accaduto

Tra le dinamiche più coinvolgenti all’interno di un reality c’è spesso quella inerente a interessi amorosi e a ipotetiche storie d’amore. Non è un caso se anche all’Isola dei Famosi si sia cercato nel corso delle settimane di spingere su alcuni personaggi come Awed, che ha cercato più di una volta un approccio con diverse naufraghe fallendo puntualmente. Tra fidanzati e sposati i concorrenti single sono pochi e per questo ogni occasione va colta al volo. Tra loro uno in particolare ha espresso il suo interesse per una compagna di avventura e la produzione non si è fatta scappare l’opportunità di approfondire la cosa. Nella puntata di ieri la diretta interessata è stata informata della situazione attraverso un videomessaggio.

Matteo Diamante si fa avanti, pazzo di Francesca Lodo

A una delle concorrenti appartenenti al gruppo dei “primitivi”, Francesca Lodo, è stato recapitato un messaggio arrivato per lei. Il video in questione ha sorpreso la naufraga e il pubblico stesso: si trattava infatti di un videomessaggio registrato dal suo compagno di avventura Matteo Diamante. Il giovane ha dichiarato di provare un forte interesse per l’ex valletta e che fosse stata persino uno dei motivi per la quale non vedeva l’ora di arrivare in Honduras.

Diamante è approdato nel reality solo da poche settimane e appartiene al gruppo degli “arrivisti”. Proprio per questa divisione i due non hanno ancora avuto modo di conoscersi e di parlare in modo approfondito. Cosa che Matteo spera di poter avere l’occasione di fare presto. Una sfilza di complimenti e di motivi per la quale Diamante è rimasto affascinato da Francesca chiudono il messaggio.

“È stato carinissimo“, ha commentato Francesca visibilmente imbarazzata. “Non è mai successa una cosa simile“, ha sottolineato Ilary Blasi rivelando come nessun naufrago prima d’ora avesse mai ricevuto un video da un compagno di avventura ancora in gioco. Nel tentativo di capire se l’interesse potesse essere reciproco dallo studio si è cercato di far sbilanciare la Lodo che però è sembrata piuttosto ferma sulla sua posizione.

“Esco da una storia importante di otto anni, e sono passati appena cinque, sei mesi. Non sono venuta qui con l’idea di trovare qualcuno, single o fidanzato che sia“, ha dichiarato.

Per il momento, anche in seguito alla divisione in gruppi e all’impossibilità di potersi avvicinare, non sembra che Matteo abbia grandi speranze. Ma la storia dei reality insegna: mai dire mai.