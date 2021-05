Elisabetta Canalis con una sola foto manda in tilt il web. Lei e la sua amica sono una forza della natura: utenti su di giri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabetta Canalis stupisce in tutte le forme. La bella ex velina che si divide tra Los Angeles dove vive con la sua famiglia, Milano per alcuni progetti di lavoro e la sua terra d’origine, la Sardegna, al momento è tornata Oltreoceano.

Dopo un bel soggiorno in Italia dove ha potuto riabbracciare la sua mamma che non vedeva da mesi, è tornata alla base. Elisabetta, secondo le norme che sono in vigore in America, si è vaccinata, e per questo ha ritrovato una sorta di normalità quotidiana.

Negli ultimi giorni ha fatto il giro del web la dichiarazione che Elisabetta Canalis ha fatto a “Panorama Wellness”. La moglie di Brian Perri si è lasciata andare a dettagli intimi parlando di sesso. Con il marito? Non è più quello di una volta e in parte sarebbe colpa della loro piccola Skyler Eva: “ora che ha quasi sei anni ed è autonoma sale e scende dal suo lettino e spesso si intrufola nel letto tra me e Brian. La vita è cambiata e anche il sesso” ha ammesso.

E sulla fine della storica amicizia con la sua collega velina Maddalena Corvaglia? Elisabetta non ne vuole parlare e taglia corto: “sono soltanto pettegolezzi”.

LEGGI ANCHE –> “Molto più bella la Nunzia di oggi”, la scollatura della De Girolamo fa girare la testa – VIDEO

Elisabetta Canalis, la FOTO di coppia manda in tilt