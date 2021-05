Giulia e Silvia Provvedi, in arte Le Donatella, hanno condiviso un video su Instagram strepitoso: le cantanti in costume mostrano i loro corpi incredibili.

Giulia e Silvia Provvedi sono due gemelle che hanno formato un duo spaziale. Le ragazze parteciparono a X Factor nel 2012 con il nome Provs Destination: dopo aver superato le fasi eliminatorie, Arisa cambiò il nome del duo in ‘Le Donatella’. Le due cantanti sono molto attive anche in televisione e hanno partecipato a reality show come ‘L’Isola dei Famosi’ (vincendo la decima edizione) e a ‘Grande Fratello Vip’ (Silvia fece un bel cammino e si classificò a terzo posto).

Le gemelle Provvedi hanno un account Instagram che vanta numeri stratosferici: ben 1,4 milioni di followers ammirano ogni giorno i post e le fotografie che il duo condivide. Le native di Modena, poco fa, hanno condiviso un video illegale in cui sono entrambe in costume.

Le Donatella esagerate in costume: che fisici e che curve!!

Le Donatella hanno postato su Instagram un video per sponsorizzare una linea di costumi che vanta tre tipi di modelli: quello sexy, quello lady e quello crush. Le due gemelle si divertono e mostrano le varie riproduzioni. I costumini coprono decisamente ben poco e le loro forme mandano in estasi i followers.

“Siamo qui per comunicarvi che il 6 maggio esce la nostra prima linea di costumi“, esclamano ad inizio del filmato le due donne. Le emiliane si muovono con estrema delicatezza e con sensualità fuori dal comune. Il filmato ha già raccolto più di 141mila visualizzazioni.