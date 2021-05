Luigi Favoloso è “innocente”. La reazione di Nina Moric. Dopo le accuse di violenza che ci sono state, la situazione si è evoluta in un modo particolare

Luigi Favoloso è stato uno dei concorrenti più discussi del Grande Fratello di qualche anno fa e da allora non si è mai smesso di parlare di lui per la sua relazione con Nina Moric. Dopo le accuse di violenza che ha ricevute, oggi ha condiviso un post su Instagram in cui ha annunciato la fine del suo incubo: è stato assolto dalle accuse e adesso è un uomo libero.

Luigi Mario Favoloso è innocente: la reazione di Nina Moric

In base alle dichiarazioni di Nina, Mario avrebbe esercitato violenza sia su di lei che sul figlio Carlos. Lui si è sempre rivelato innocente e nelle ultime ore ha avuto anche modo di provarlo. Nina, nel vedere questo post, ha deciso di non stare zitta e di dire la sua: “Voglio precisare che nessuna chiusura è stata decisa. Nessuno è stato dichiarato innocente perché nessuna sentenza è stata mai emessa. Il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione, ma nel nostro sistema processuale questo vuol dire che, a seguito di un atto, si celebrerà un’udienza all’esito del quale il giudice e solo il giudice potrà decidere“.

Luigi replicherà pubblicamente a quello che l’è stato detto dalla sua ex o lascerà cadere quanto detto?