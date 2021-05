Nuovo scatto Instagram postato dalla bella Michelle Hunziker che ha deciso di mostrarsi in tutta la sua femminilità, il primo piano spiazza

44 anni ed il sangue che le scorre dentro le vene più che mai. Michelle Hunziker è una vera forza della natura con una grinta che fa invidia a molte giovanissime. Svizzera diventata italiana prima per lavoro e poi anche per amore, Michelle è al momento alla guida di “Striscia la Notizia” al fianco di Gerry Scotti.

Un’accoppiata scoppiettante che cattura l’attenzione del pubblico a casa e che fa ridere con la giusta carica di ironia e sagacia. Lei è attivissima sui social, pubblica contenuti a velocità zero, foto e video scorrono nel suo feed impetuosi e i fan non smettono di sorridere nel vederli.

Possiede una fisicità prorompente, curve pazzesche e sensualità innata che traspare in ogni singola foto, sempre in formissima, mai volgare ma sempre coinvolgente in tutto.

Michelle Hunziker seduce i fan, seno in bella mostra

