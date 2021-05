Martina Hamdy e il cambio look che ti sorprenderà-VIDEO

La meteorina Martina Hamdy ha condiviso un video reel in cui appare bellissima in diversi outfit, gli abbinamenti sono sconvolgenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Hamdy (@martinahamdy)

Martina Hamdy appare incantevole in un video reel in cui cambia outfit diverse volte, ogni look è una sorpresa e lei indossa tutti gli abiti divinamente. Sono i suoi consigli di outfit per la primavera e i followers apprezzano. Nei commenti scrivono tantissimi cuoricini e fanno molti complimenti alla Hamdy:”Sei stupenda e bella”, “Martina sei bellissima”, “Sei favolosa Martina in tutti i sensi”.

LEGGI ANCHE>>>Benedetta Fatto in casa. L’innovativa ricetta della confettura di fragole – VIDEO

Martina Hamdy Vita privata e carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Hamdy (@martinahamdy)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Giulia Cavaglia bellezza sul mare, il vestito si apre sul seno che spettacolo-FOTO

Martina Hamdy è classe 1994 ed è il volto di Meteo.it. Prima di arrivare in televisione la Hamdy ha lavorato come modella. Nel 2018 ha partecipato al Grande Fratello Vip, quell’anno insieme a lei c’erano le gemelle Silvia e Giulia Provvedi, Francesco Monte, Giulia Salemi, Enrico Silvestrin, Ivan Cattaneo, Eleonora Giorgi e tanti altri. Ha poi partecipato diverse volte alla trasmissione Tiki Taka e anche a Veline ma a vincere poi sono state Giulia Calcaterra e Alessia Reato. La giovane Hamdy è nata e cresciuta a Milano, di preciso a Sesto San Giovanni. La sua presenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stata molto trasparente e poco rumorosa. Non ha mai fatto nulla si stravagante e certo non ha rivelato un carattere degno di nota per un reality come quello.

Questo di lei dice che ha una bella personalità, che fa amicizia con tutti e non cerca le discussioni. Alfonso Signorini le ha più volte spiegato che si stava giocando male l’opportunità al GF Vip. Dopo questa lamentela la Hamdy si era messa in mostra, ballando e stando più a contatto con gli altri concorrenti. Questo però non ha convinto i telespettatori che hanno pensato fosse un comportamento forzato. Come ultima spiaggia la Hamdy ha deciso di aprirsi con altri concorrenti riguardo a un tema scottante, il difficile rapporto con il padre. Infatti il padre della conduttrice dopo averla messa al mondo è tornato in Tunisia, suo paese di origine lasciando compagna e figlia. L’uomo è sparito completamente dalle loro vite.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Hamdy (@martinahamdy)

La giovane non conosce quindi suo padre, ha provato a rintracciarlo ma senza esito. Ha confidato poi che l’uomo aveva chiesto a lei e sua sorella di raggiungerlo in Tunisia per stare insieme, ma le due avevano paura che poi sarebbe scomparso di nuovo e hanno preferito non andare.