Diretta tripla ieri sera su Instagram per Francesco Muzzi, Salvo Bonfiglio e Fabio Peronespolo che si sono raccontati a cuore aperto ai fan dopo il programma

L’ultima edizione di “Matrimonio a prima vista Italia 2021” si è conclusa da solo una settimana sulla piattaforma di Real Time dove abbiamo visto un “E poi” disastroso che si è invece coronato in una bellissima esperienza solo per Francesco e Martina.

Ieri sera i tre maschi del docureality hanno deciso di fare una diretta tripla proprio sul profilo di Francesco Muzzi per spiegare come stanno realmente le cose, o almeno provarci. Hanno infatti esordito dicendo che nelle prossime settimane a rotazione ci saranno altre due dirette triple anche nei profili di Salvo Bonfiglio e Fabio Peronespolo per spiegare un po’ alla volta tutte le curiosità dietro la messa in onda.

Con un Francesco che ha detta di molti follower presenti sembrava “Il Mentana della serata che guidava la conversazione”, è stato rivelato che i tre hanno una chat di gruppo dal giorno in cui hanno saputo di essere stati presi e di non aver mai smesso di sentirsi tutti i giorni. Tra loro c’è un legame speciale e l’intesa che dimostrano nella diretta è disarmante. Francesco confessa che Fabio è sempre stato quello più rasserenante fin dall’inizio, ha avuto la capacità di arginare paure e dubbi negli altri.

I tre cercano di rispondere al maggior numero di domande rivolte dai fan nei giorni precedenti la diretta, spiegano subito come hanno intrapreso l’esperienza. Per Salvo è stato un ricatto da parte di un’amica che lo ha costretto ad iscriversi, Francesco invece racconta che per aver l’esito delle selezioni ha dovuto attendere oltre un anno e mezzo:

“Ero talmente in ansia che ho raccontato a mia madre che ero andato a fare un gioco a quiz a Milano, non volevo portarmi sfiga da solo. Poi però il gioco a quiz l’ho anche vinto (ride con Martina dietro di lui)”. Fabio è stato invece quello che ha ricevuto una mail last minute per la partecipazione, ci ha pensato poche settimane ed ha accettato.

Francesco e Salvo raccontano i loro progetti futuri. Tante novità in arrivo

Nell diretta abbiamo visto un Salvo Bonfiglio molto diverso da quello serio e composto mostrato nelle puntate di MAPV. “Mi sono piaciuto in puntata, la mia voce però è orribile!”, esordisce quando Francesco gli chiede cosa non gli è piaciuto di lui. Spiega anche, per rispondere alla domanda di molti fan, che avrebbe voluto mettere un punto con Santa e chiarire ma questo non è stato possibile. La volontà da parte sua c’era tutta.

Spiazza tutti poi con il racconto di un suo prossimo progetto. “A luglio se tutto va secondo i piani, dovrei partire una ventina di giorni in bici per un viaggio Italia-Capo Nord al fine di raccogliere dei fondi per un’importante onlus che opera nel campo della sclerosi multipla. In settimana lancerò l’annuncio nella mia pagina Instagram non appena avrò la conferma. Io non guadagnerò nulla ma vi chiedo di essere altruisti e condividere questa iniziativa anche nei vostri canali perché tante piccole gocce fanno un mare”.

La prima diretta dei tre termina con una sorpresa bomba lanciata da Muzzi che stordisce Fabio e Salvo che non sapevano nulla di tutto ciò. “Vorrei proporre a Real Time di inserire un piccolo intervento degli ex partecipanti dopo la fine di ogni puntata di Matrimonio, per poter commentare a caldo ciò che è accaduto”.

Tra i fan in diretta qualcuno suggerisce che lo stesso format è già presente su Twitch lanciato proprio da Marco Rompietti qualche mese fa. “Noi ci chiamiamo fuori!” esordiscono gli amici che lo stanno ascoltando.

Salvo però propone che forse però sarebbe utile per il reality far intervenire in puntata, durante i confronti, qualche ex concorrente per dare dei consigli pratici di vita vissuta, senza surclassare ovviamente il ruolo degli esperti. Chissà se Real Time accetterà la proposta, noi nel frattempo attendiamo la prossima diretta tripla per carpire nuove succulente novità.