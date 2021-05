La preparazione al trucco è una fase delicata per ogni donna, lo sa bene anche Melissa Satta che nell’ultimo video mostra proprio il backstage svolto ieri da mani sapienti

Melissa Satta è stata una delle veline più amate del programma “Striscia la Notizia” per la sua statuaria bellezza e la personalità prorompente. Lei è molto attiva sui social anche dopo la separazione dall’ex compagno Kevin Prince Boateng, condivide infatti la sua quotidianità su Instagram inserente soprattutto l’attività come personal trainer.

Di recente però nelle stories si è lasciata andare in un lungo sfogo in seguito a pesanti critiche ricevute da alcuni haters. “A tutte le ragazze che ricevono questi messaggi di insulti volevo dire di farvi una bella risata perché voi siete sicuramente le più fighe e invece a casa ci sono le rosicone che insultano”.

Ha poi puntualizzato: “Io, per fortuna, ho le spalle larghe e su commenti del genere mi viene semplicemente da ridere. Però ci sono altre ragazze, anche più giovani di me, che non riescono a capire perché vengono insultate”. Vediamo ora l’ultimo reel che ha condiviso per la gioia dei suoi follower.

Melissa Satta incanta con un trucco pazzesco: vedere per credere

