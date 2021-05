Federica Pellegrini condivide su Instagram il suo outfit fuori dalla vasca: è uno spettacolo immenso e per lei i complimenti si sprecano

Federica Pellegrini si continua ad allenare per arrivare pronta alle olimpiadi di Tokyo. La Divina, come la chiamano tutti, vuole vincere, anche se per lei essersi qualificata è già una grande gioia. Lacrime di felicità le sue dopo essere uscita dalla vasca, ancora tutta bagnata, e aver raggiunto il traguardo.

Era il 2 aprile quando la campionessa olimpica ha vinto i 200 stile libero ai Campionati Italiani Assoluti per la trentesima volta nell’arco della sua carriera. Sono passati ben 19 anni da quando li vinse la prima vota nel 2002. Per lei quelle di Tokyo saranno le sue quinte olimpiadi in un momento poi così particolare per via della pandemia. La sua prima volta? 17 anni fa, nel 2004 ad Atene eppure per Federica l’emozione è quella di sempre.

Quasi 33 anni, che compirà il prossimo 5 agosto e non sentirli, come atleta e come donna amatissima dal suo pubblico. Un fisico perfetto il suo, scolpito dall’allenamento in vasca e a secco ma anche dall’alimentazione. Che dieta segue nello specifico la Divina? Nessuna in particolare come lei stesso ha ammesso: “Non ho mai seguito una dieta particolare, perché l’ho sempre trovata una limitazione”.

Federica Pellegrini, l’outfit fuori dalla vasca: che spettacolo