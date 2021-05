Rosalinda Cannavò non ne può più. Il suo sfogo ha lasciato tutti senza parole, l’ex gieffina non ha avuto peli sulla lingua e ha detto le cose come stanno.

L’ex gieffina Vip, Rosalinda Cannavò, si è sfogata sul suo profilo Instagram che al momento vanta 600mila follower.

Nell’ultimo periodo l’ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip è stata presa di mira dagli haters che l’attaccano con messaggi privati per via del suo aspetto fisico.

Di recente Rosalinda ha dichiarato di essere molto stressata e di dover ascoltare il suo corpo che gli sta mandando dei messaggi non positivi, d’altronde si sa men sana in corpore sano – mente sana in corpo sano.

Vittima di cyberbullismo, Rosalinda si difende con le unghie e con i denti

La bella Rosalinda nell’ultimo periodo è stata vittima di diversi haters che l’hanno insultata a causa del suo aspetto.

Questi attacchi , tra le altre cose gratuiti, l’hanno un po’ scossa. Lei ci ha tenuto a precisare che una donna è bella sempre, anche con qualche kg in più e che nl 2021 è surreale etichettare qualcuno per il suo aspetto fisico. Fisico in gran forma, per il nostro modesto parere.

Rosalinda ci ha tenuto anche a precisare che questi chiletti in più sono frutto di una sua felicità e che niente e nessuno riuscirà ad intaccare il suo equilibrio.

La bella mora ha sofferto di anoressia in passato, ed ha vissuto un periodo molto triste per questo problema sia mentale che fisico, ora si è ripresa in mano la sua vita ed è intenzionata a difenderla con le unghie e con i denti. Forza Rosalinda, siamo con te!