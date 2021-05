“Sta bene su tutto”, Sabrina Salerno e il vestito che ti manda al manicomio – FOTO

Sabrina Salerno e il vestito che ha raccolto l’approvazione unanime dei fan: “Slancia, definisce, taglia e sta bene su tutto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Negli ultimi tempi, il pubblico televisivo ha avuto la possibilità di riscoprire la bellissima Sabrina Salerno. La cantante, nota per i singoli che, negli anni Ottanta, fecero ballare più di una generazione, sta infatti prendendo parte a molteplici trasmissioni televisive. Dopo “Name That Tune – Indovina La Canzone“, il game show di Enrico Papi in cui figura nella squadra femminile, la Salerno ha partecipato a “Top Dieci”, il programma di Carlo Conti andato in onda lo scorso venerdì.

L’artista, 53 anni quest’anno, non si assenta mai dalle piattaforme social, tramite cui ha modo di comunicare con i fan e di tenerli sempre aggiornati in merito alle proprie vicissitudini. Solo qualche minuto fa, la Salerno ha postato uno scatto da perdere la testa: il vestito è aderente e mette in mostra tutta la mercanzia.

