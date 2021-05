Zodiaco, i segni meno empatici che arrivano a essere quasi spietati

Non tutti possono dire di possedere una caratteristica tanto importante come la sensibilità, in particolare alcuni segni zodiacali sembrano essere davvero poco empatici. Scopriamo quali sono

La sensibilità di una persona la si può vedere in tante, piccole, occasioni. Si tratta di una caratteristica davvero preziosa che viaggia spesso di pari passo con l’empatia. Per empatia si intende la capacità di riuscire a mettersi nei panni degli altri, quasi provando le stesse emozioni della persona coinvolta in primo luogo. Non tutti possono però affermare di possederla, anzi. Secondo gli astrologi alcuni segni zodiacali mancano di questa caratteristica risultando parecchio duri e a tratti quasi spietati. Scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali meno empatici

Tra i segni meno empatici troviamo il Toro, spesso troppo attento a quello che accade a lui per poter riuscire a entrare in empatia con gli altri. Per farlo dovrebbe spostare il proprio focus e lasciarsi immergere nei problemi e nella vita di chi lo circonda, quando in realtà preferisce di gran lunga pensare a se stesso. Non a caso è molto difficile che questo segno vada oltre un tradimento o una delusione, non riuscirà infatti a mettersi nei panni altrui e penserà solo alle ripercussioni personali.

Lo stesso accade per la Bilancia che preferisce incanalare le proprie energie sulla sua vita piuttosto che usarle per aiutare le altre persone. Proprio questo modo di fare fa risultare agli occhi una particolare freddezza che porta questo segno a non essere considerato empatico. Davanti a un problema che non lo riguarda preferisce di gran lunga non intervenire.

In questa categoria troviamo anche il segno dello Scorpione che tendenzialmente è troppo concentrato su quello che gli succede per prestare attenzione agli altri in maniera dettagliata. Questo lo porta a non accorgersi spesso di come stanno le persone che lo circondano, finendo per risultare molto preso da se stesso. Essere egoisti nella vita non è sempre un male, ma ogni tanto bisognerebbe guardare anche oltre il proprio naso.

Infine c’è il Capricorno, un altro segno davvero poco empatico. Sembra non possedere le capacità e soprattutto la volontà di osservare le cose con un’ottima diversa, cercando di immedesimarsi negli altri. Questo lo porta a essere molto rigido e a non voler oltrepassare i limiti che si è autoimposto. In caso di tradimento non solo non considererà mai un perdono, ma cercherà anche di vendicarsi in ogni modo.