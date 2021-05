“Sei uno schianto”. Giulia Salemi fa salire la temperatura sui social FOTO

“Sei uno schianto”. Giulia Salemi fa salire la temperatura sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Giulia Salemi è stata senza ombra di dubbio una delle concorrenti più amate dell’ultimo Grande Fratello Vip. La bellissima influencer ha deciso di partecipare nuovamente al reality a distanza di due anni per rimettersi in gioco e farsi conoscere come persona singola dopo la prima volta dove ha conosciuto Francesco Monte e avuto un flirt con lui che è stato per tanti versi totalizzante. Nella casa, questa volta, ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, con cui ha cominciato una storia che fuori procede a gonfie vele.

Giulia Salemi bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Per lei è stato anche un ottimo trampolino di lancio, infatti ora che è fuori dalla casa ha esordito su Mediaset Play con un nuovo format “Salotto Salemi” che sta riscuotendo un grandissimo successo. Ha anche lanciato una linea di costumi che sta andando benissimo e, intanto, sta seguendo la sua mamma Fariba che ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi dove sta conquistando tutto il pubblico italiano.

Insomma, questo è un periodo decisamente positivo per la vita di Giulia e sicuramente l’amore gioca un ruolo fondamentale in questa sua felicità. Su Instagram ha sempre più persone che la seguono in tutto quello che fa e ogni giorno.