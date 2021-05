Un Posto al Sole anticipazioni 5 maggio: Silvia si confida con Guido. Le cose con Michele non stanno andando benissimo ed è arrivato il momento di tirare le somme

Ferri sta ancora continuando ad indagare ai Cantieri e non riesce a sciogliere questa matassa. Sta cercando di capire, con l’aiuto di Franco Boschi, chi c’è dietro questa storia e alla fine prenderà una decisione che potrebbe intaccare il destino non solo dei cantieri ma anche degli operai che lavorano lì da tanti anni.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Mentre Franco proverà a risolvere le sue questioni familiari, Silvia tornerà dalla vacanza con Michele e si confiderà con suo cugino Guido per quanto la loro situazione sentimentale. Le cose tra loro due sono sempre più complicate e bisogna tirare le somme per capire dove andrà a parare la loro relazione. Resteranno insieme o le loro strade si divideranno per sempre?

Patrizio e Vittorio si sono improvvisamente ritrovati la loro casa in ordine e straordinariamente pulita e cominceranno a domandarsi chi è stato a fare loro questo favore e soprattutto a quale scopo.