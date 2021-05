Uomini e Donne, Martina lascia lo studio in lacrime: “Faccio fatica”. La corteggiatrice ha rivelato al tronista di non riuscire più a sopportare il contesto in cui stanno vivendo

Il trono di Giacomo è oramai alle battute finali e Martina e Carolina sono sempre più in crisi perché entrambe sono molto coinvolte dal tronista. Hanno paura di finire con il cuore spezzato e stanno mettendo sotto pressione Giacomo, che non ha la più pallida idea di quale sia la sua preferenza.

Uomini e Donne, Martina si confessa a Giacomo: “Da oggi penso a me”

Quando nella scorsa puntata Carolina ha visto l’esterna tra Martina e Giacomo, non è riuscita a stare ferma ed è scattata in piedi lasciando lo studio. Giacomo l’ha seguita per chiarire e Martina gli ha detto di capire la sua decisione, ma una volta finita la puntata si è sfogata con la redazione a cui ha detto che si sta facendo troppo male, e che Giacomo a Carolina da sempre qualcosa in più che a lei non da. Durante la puntata di oggi, la corteggiatrice ha deciso di rivelare al tronista che da questo momento in poi smetterà di mettersi nei suoi panni e comincerà a pensare di più a se stessa.

Giacomo ha compreso questa sua decisione e l’ha incoraggiata a comportarsi in questo modo, anche perché adesso che sono alla fine di settimana in settimana sarà sempre più difficile.