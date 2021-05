Valentina Vignali sfoggia un outfit da giardino veramente particolare, quello che notano i fans è il fatto che sia molto “mini”. Incantevole.

Meravigliosa come sempre Valentina Vignali, la cestista infatti propone una foto a cui è particolarmente legata in quanto immortala la sua visita a Gubbio. L’influencer infatti si è goduta pochi giorni fa dei momenti di relax tra i panorami mozzafiato della località umbra. L’outfit che sceglie per questa gita fuori porta si adatta perfettamente alle temperature fresche della giornata. Come lascia vedere la stessa influencer da uno dei suoi incantevoli scatti, la giornata era nuvolosa.

Maglioncino corto marrone a cui ha abbinato dei pantaloni in pelle dello stesso colore. L’addome alto è lasciato scoperto creando un interessante contrasto. Poco make-up, spiccano solamente le ciglia arricchite da abbondante mascara e labbra lasciate sul rosa naturale. Capelli raccolti nella sua inconfondibile coda: risultato da 10 e lode.

Bellissima e sorridente mentre si fa scattare questa foto che ha incuriosito i followers: qualcuno infatti – forse incredulo – chiede se veramente si trovi presso la località.

Valentina Vignali propone il mini outfit da giardino

