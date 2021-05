Quando “essere una donna” diventa uno spettacolo incandescente: Anna Tatangelo nel balletto in canotta esplosiva delizia i suoi fan.

E’ una mattinata particolarmente movimentata per l’artista canora Anna Tatangelo. Dalle note del suo promettente esordio in “Essere una donna“, che è per il momento un dolce ricordo della sua fanciullezza, a quelle che promuovono una nuova versione di Anna, più dinamica e matura, in “SERENATA 🥀👠🐍“.

Il suo successo risulta tramutarsi in brave tempo in una promessa ben mantenuta. Per coronare degnamente l’uscita del suo singolo ritmato la cantante ha voluto esibirsi sfoderando al contempo anche le sue irresistibili doti di ballerina.

Anna Tatangelo è esplosiva nel balletto incandescente

L’allettante proposta arriva in mattinata direttamente dal profilo Instagram di Anna. Meravigliosa più che mai: “Troviamo un ballo per TikTok?“, chiede l’artista ai suoi fan esuberante e sorridente mentre la musica è già in stallo sul “Play”. La cantante veste un outfit comodo e dai colori pastello che le dona fin da subito una luce irresistibile. Un festeggiamento degno di nota dunque quest’ultimo. La sua hit si è posizionata già nelle prime 100 della classifica parziale italiana.

Stando infatti ai dati corrispondenti, potrebbe con molta probabilità, essere soltanto il primo traguardo di una lunga serie. D’altronde l’estate è sempre più vicina e il tempismo di Anna potrebbe trasformarsi con “Serenata” nel perfetto tormentone da ascoltare in spiaggia, tra un cocktail fruttato e tanta spensieratezza.

Nel frattempo però la nativa di Sora non perde altro tempo e si esibisce promettendo di pubblicare “i più belli” esempi di balletti proposti successivamente dai suoi seguaci. Un tocco di classe, oltre che di stile ed amore per la sua passione. Ora non resta che attendere la scelta fra le varie proposte che giungeranno numerose dal suo pubblico.