“Privilegiata” l’attacco su Instagram per Caterina Balivo – FOTO

Cosa ha combinato Caterina Balivo? Su Instagram arriva un attacco da parte di un follower, ma la conduttrice risponde prontamente

Per Caterina Balivo è iniziata un’altra giornata all’insegna del lavoro e dello sport. Ormai non perde occasione di dedicare del tempo all’allenamento, così si mantiene in forma. I suoi progetti vanno a gonfie vele e la famiglia è molto contenta di averla tutta per sé, la televisione può attendere. I fan aumentano giorno dopo giorno arrivando a sfiorare un milione e mezzo. Un traguardo inaspettato per la donna dalle mille sfaccettature.

