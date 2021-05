“Bambola bella”. Giulia Salemi in rosa è un incanto per gli occhi FOTO

“Bambola bella”. Giulia Salemi in rosa è un incanto per gli occhi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Giulia Salemi è stata una delle concorrenti più amate dell’ultimo Grande Fratello Vip, nonostante non fosse la prima volta per lei. Aveva già partecipato nel 2018, dove il suo cammino si incrociò con Francesco Monte: i due cominciarono una storia nella casa che rese inevitabile l’essere ricordati per l’amore nato sotto le telecamere. Per questo motivo lei aveva deciso di rimediare partecipando una seconda volta, non pensava che anche questa volta si sarebbe innamorata.

Giulia Salemi, un incanto per gli occhi: i suoi fans impazziti dopo l’ultimo scatto

Giulia ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, che aveva cominciato il suo percorso prendendosi una sbandata per Elisabetta Gregoraci che aveva sempre messo dei paletti tra di loro rendendo impossibile questa frequentazione. Lui ha deciso di gettare la spugna e di focalizzare la sua attenzione su Giulia, dove ha trovato un interesse ricambiato che hanno coltivato nella casa fino a che non sono arrivati i primi baci.

Ad oggi, Giulia e Pierpaolo sono felicissimi e si stanno godendo la loro vita insieme. Intanto, i loro lavori dopo il reality sono andati sempre meglio: lei sta conducendo Salotto Salemi su Mediaset Play, un programma davvero molto seguito e amato, dove ha esordito come conduttrice.