Tempi duri per Barbara D’Urso. Non se la passa bene, infatti, la conduttrice di Mediaset. Pare che per lei arrivino brutte notizie una dietro l’altra. Non lo dà a vedere ma il momento, per colei che fino a poco tempo fa era una delle presentatrici di punta del Biscione, si pongono tempi molto amari.

La prima batosta è arrivata già da tempo con la chiusura del programma serale di Carmelita. Il suo Live – Non è la D’Urso è terminato a fine marzo con la promessa, ovviamente, di ritornare a settembre. Sarà davvero così?

Barbarella riusciva a portare a casa il 12% di share, troppo basso per la Mediaset che ha deciso di schierare Paolo Bonolis e Luca Laurenti con il loro Avanti un altro – Pure di sera. Partenza ottima per la storica coppia che nelle prima puntate ha battuto la D’Urso per ben due punti in più di differenza.

Ma pare che l’attrito tra l’azienda della famiglia Berlusconi e la conduttrice non sia affatto terminato. Per lei ed i suoi programmi ulteriori batoste. Vediamo cosa sta succedendo.

Barbara D’Urso e il futuro in Mediaset, cosa succede

Altre chiusure anticipate per Barbara D’Urso ed i suoi programmi su Canale 5. La Carmelita nazionale dopo Live deve dire addio, in anticipo, anche a Pomeriggio 5 e Domenica Live che nonostante lo spostamento di orario e la diretta non convince il pubblico.

Tutti e due i programmi verranno chiusi in anticipo rispetto allo scorso anno e anche se lei tranquillizza gli spettatori sul suo futuro in azienda c’è chi pensa già al peggio. Barbara e Mediaset ai ferri corti? È questo quello che si domandano tutti in queste ore.

Dagospia parla addirittura di una rottura tra le parti, una possibile chiusura di contratto per Barbarella che forse non piace più come una volta ai telespettatori?

Questo non possiamo dirlo perché ancora non c’è nulla di ufficiale. Silenzio dal Biscione e aria distensiva da parte della conduttrice. In ogni caso le scelte aziendali parlano chiaro. Tre chiusure anticipate non sono il massimo e Barbarella gongola.