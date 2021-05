Beautiful, anticipazioni puntata 6 maggio: l’invitato speciale

Beautiful, anticipazioni 6 maggio: alla cena di famiglia organizzata da Thomas parteciperanno proprio tutti, persino…

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Brooke discutere con Ridge riguardo al loro futuro insieme. Nonostante si amino ancora, i coniugi Forrester devono fare i conti con le loro visioni divergenti circa il ruolo di Thomas all’interno della famiglia. Nel frattempo il giovane Forrester sta riuscendo nel suo intento di fare ingelosire Hope. Da quando ha fatto intendere che Zoe potrebbe prendere il suo posto come figura di riferimento per Douglas, la Logan non pensa ad altro ed il suo rapporto con Liam è sempre più in crisi.

Beautiful, anticipazioni 6 maggio: Liam si confida con Steffy

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Douglas correrà da Hope, pregandola di non abbandonarlo. Il bambino è profondamente turbato dall’idea che Zoe possa diventare la sua nuova mamma e vuole che la Logan lo rassicuri circa il suo affetto per lui. Liam invece si confiderà con Steffy, ammettendo di essere molto legato a lei e alle bambine, ma dover dare la priorità ad Hope in questo periodo. Secondo Liam, Thomas la sta manipolando e deve essere fermato.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Thomas deciderà di organizzare una cena di famiglia con tutti i parenti. Ridge ha già avvertito Steffy che parteciperà anche Zoe, ma non sa che ci sarà anche un altro ospite speciale. Si tratta di Brooke, che ha – stranamente – deciso di accettare l’invito del figliastro. Cosa sta nascondendo la Logan?