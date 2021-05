Sono alcuni dei cani vip che spadroneggiano sui social insieme ai loro due famosissimi padroncini: si tratta dei cani di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Le curiosità su di loro

Sono alcuni dei vip che hanno la maggior quantità di cani nella loro casa. Sono di più di una squadra di calcio e per loro rappresentano la famiglia. Parliamo di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, la coppia di celebri ballerini che hanno un amore spropositato per il mondo animale e soprattutto per i cani.

Loro che per anni non sono riusciti ad avere figli, considerano tali i loro cani. Nella loro villa alle porte di Roma ne hanno almeno 15. Molti sono trovatelli ed adottati per salvarli dalla strada. Qualche anno fa, anche se in tarda età, è arrivata la loro figlia, Maria, quando ormai non ci credevano più ma nonostante questo tutti i loro cani sono rimasti protagonisti indiscussi della famiglia.

Nello scorso anno la coppia ha fatto anche un appello a tutte le famiglie con cani. “Quando nelle famiglie arriva un bebè non liberatevi del vostro cane – hanno sottolineato Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi – possono convivere benissimo. I bimbi quando crescono con gli animali hanno un quid in più”.

Cani di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, le curiosità

Sono da 38 anni insieme Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi e da tantissimi anni la loro vita è arricchita dall’amore dei cani. Come dicevano ne hanno almeno 15 a casa con loro. Non sempre li possono portare dietro ma alcuni di loro fanno eccezione. Lo hanno raccontato proprio i diretti interessati in una intervista al programma di Rai Uno “C’è Tempo Per…”.

In collegamento la coppia di ballerini ha presentato alcuni dei loro amici a quattro zampe. Il più vecchietto è Pashà che non lasciano mai a casa: “Ovunque andiamo noi portiamo quelli più anzianotti che hanno bisogno di tenerezza e medicine e che devono stare con noi”. hanno spiegato.

Con loro anche il più giovane cane della ciurma, Leon di dieci anni: “E’ il preferito di Maria, se c’è Maria c’è anche lui” ha detto Enzo Paolo. Con loro anche un terzo invitato Zorro. E poi ci sono anche Cip, George, Shakira, Ugo e Marilyn.

I due hanno salvato negli anni molti cani da situazioni difficili e loro ne sono più che orgogliosi. Hanno raccontato anche che quando è nata la loro piccola Maria, otto anni fa, Enzo Paolo gliel’ha fatta annusare così che tutti i cagnolini potessero prendere confidenza con lei.