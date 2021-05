Deddy furioso con i suoi compagni ad Amici 20: “L’ipocrisia non finisce”. La produzione ha fatto una domanda molto scomoda agli allievi del programma

Deddy è sicuramente uno dei cantanti più amati del programma di Amici 20: con il pubblico sta riscuotendo tantissimo successo, ma tra i suoi compagni è senza ombra di dubbio uno di quelli più sottovalutati. La produzione ha chiamato i ragazzi a fare quattro nomi per la finale e praticamente nessuno ha scelto Deddy. Lui pensa di non meritarla ma non ha apprezzato l’incoerenza dei suoi compagni.

Amici 20, Deddy non scelto da nessuno dei suoi compagni per la finale

“Ieri Alessandro e Serena hanno detto di non meritare la finale, che la meritavo io. Ora hanno detto che la meritano loro piuttosto che io. Arriviamo alla fine ma l’ipocrisia non finisce” si è sfogato Deddy con Maria De Filippi. “Alessandro? Una delusione. Come ballerino è bravissimo, sa fare delle cose assurde, infatti io l’ho messo tra i miei finalisti. Ma come persona? Non ho davvero parole“.

Tancredi, al contrario, ha preso piuttosto bene e ha capito la situazione: “Siamo stati chiamati a fare una scelta davvero difficile e capisco chi non ha fatto il mio nome” ha risposto con assoluta diplomazia. Serena, anche lei, ci è rimasta male per non essere stata inserita da Alessandro.