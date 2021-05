Il caso di Denise Pipitone continua a tenere banco la procura di Marsala ha riaperto le indagini: l’esito dell’ispezione in casa di Anna Corona.

Il caso Denise Pipitone non è assolutamente chiuso. La madre ha sicuramente vissuto alcune settimane difficili: un programma russo aveva mostrato l’intervista di una ragazza che era stata rapita da bambina ed assomigliava sinistramente alla piccolina. L’esame del gruppo sanguigno, però, ha sciolto tutti i dubbi: Olesya (il nome della ragazza apparsa nella trasmissione) non è Denise.

La Procura di Marsala, qualche giorno fa, ha deciso di riaprire le indagini sul caso: bisogna capire se ci sono stati depistaggi o errori. Questo pomeriggio, i Vigili del fuoco e i Carabinieri del Ris hanno effettuato un lungo lavoro di ricerca nella vecchia palazzina di Anna Corona, la madre della sorellastra della bambina scomparsa quel tragico primo settembre 2004.

Caso Denise Pipitone, l’esisto dopo l’ispezione nella casa di Anna Corona

Questo pomeriggio i Vigili del fuoco e i Carabinieri del Ris hanno eseguito una lunga ispezione nella palazzina che ha ospitato fino a qualche anno fa Anna Corona, la madre della sorellastra di Denise. L’obiettivo era quello di trovare eventuali tracce di lavori di muratura.

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, non ci sono tracce di una stanza segreta o di una camera celata dalle piantine catastali. La ricerca è durata diverse ore: sono stati effettuati dei controlli anche in un garage e in un pozzo. Questo pomeriggio Piera Maggio, durante il collegamento a ‘Ore 14’, ha abbandonato il collegamento: la donna è sotto choc perché i media hanno pubblicato una notizia su una presunta ricerca di un cadavere. Notizia tuttavia smentita.

I Vigili del fuoco hanno riposto l’attenzione verso un posso che si trova sotto una botola. E’ stata montata una pompa idrovora per svuotarlo.