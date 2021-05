Drusilla Gucci, terminata l’esperienza all’Isola dei Famosi, chiarisce le voci su una presunta relazione con il cantante dei Maneskin, Damiano David

Grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi il pubblico ha potuto conoscere meglio Drusilla Gucci, pronipote del fondatore della nota casa di moda. Dalla sua passione per tutto ciò che riguarda il mondo dei morti a una visione della vita piuttosto cupa, Drusilla è riuscita a farsi volere bene grazie alla sua genuinità e inaspettata simpatia. La sua eliminazione è avvenuta in seguito alla richiesta di essere mandata a casa, poiché giunta allo stremo delle forze fisiche. Se fosse stato per la sola volontà dei telespettatori probabilmente la sua avventura all’Isola non sarebbe finita così presto.

Mentre la giovane era impegnata a sopravvivere in Honduras si è diffusa un’indiscrezione legata alla sua vita sentimentale e che vedeva coinvolto il cantante dei Maneskin, Damiano David.

La verità: Drusilla Gucci parla di Damiano, cosa è accaduto davvero

A far parlare di Drusilla Gucci durante la sua permanenza all’Isola non sono state solo le sue collezioni di ossa ma anche le sue relazioni passate. Mentre la giovane era impegnata a lottare contro la fame, in Italia si parlava di un flirt che la vedeva protagonista. Stando alle indiscrezioni Drusilla avrebbe avuto una storia con il frontman dei Maneskin, Damiano David. Sebbene non siano stati diffusi molti dettagli in merito, questa notizia ha fatto il giro del web e in molti si sono chiesti se ci fosse del vero. A fare chiarezza ci ha pensato finalmente proprio la diretta interessata che, tornata dall’Honduras, ne ha parlato in un’intervista per il magazine Chi.

Dopo aver sottolineato come nella sua vita abbia sempre avuto relazioni durature e piuttosto serie, Drusilla ha negato qualsiasi legame con il cantante. “Fake news, purtroppo…“, ha dichiarato lasciando così intendere che un interesse da parte sua potrebbe esserci sul serio. I due non solo non hanno mai avuto una relazione ma sembra che non si siano neanche mai conosciuti di persona.

Il gossip si è rivelato essere quindi del tutto falso, con sommo dispiacere della stessa ex naufraga dell’Isola.