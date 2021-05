Eleonora Boi e il cambio look che non ti aspetti, sconvoglente-FOTO

La bella giornalista sportiva, Eleonora Boi ha condiviso una foto in cui appare con un cambio look notevole

Eleonora Boi è una giornalista sportiva, vive ad Atlanta con il compagno che è un giocatore di Basket e la loro bambina avuta da poco. Nonostante lei viva in America con la sua famiglia, torna in Italia per lavorare e si tiene anche aggiornata ovviamente sulle novità che riguardano lo sport, sopratutto il calcio. Come ha fatto sapere nel suo ultimo post, riguardo al nuovo allenatore della Roma che sarà Mourinho. Poi parla anche dello scudetto vinto dal’Inter Domenica e della Champions tra City e PSG. Ne parla lei stessa a Occhi di calcio.

Eleonora Boi il cambio look che vorranno tutte

La Boi ha cambiato il suo look diventano di tendenza, è passata da capelli mori e con la riga da un alto a un biondo quasi platino con la frangetta. I fan che la seguono da più tempo sanno che non è certo la prima volta che la giornalista si fa bionda. Infatti un suo follower commenta dicendo:”Di nuovo bionda! Ed è subito Mondiali i basket a Sportitalia nel 2014″. Non tutti però apprezzano il cambiamento della Boi:”Ma perché sto colore..stavi molto meglio prima”. Altri invece pensano che stia benissimo:“No no sei tu ti sta una meraviglia”, “La bomba del giorno sei tu”.

La giornalista Sarda ama sorprendere i suoi fan con questi cambio look e bisogna dire che ci riesce bene e che sopratutto le donano. Ad Occhi di calcio da oggi quindi ci sarà una nuova bionda pronta ad aggiornare tutti i followers sulle novità del calcio. Oltre a condurre questo programma la Boi è un’influencer a tutti gli effetti, vanta ben 767 mila followers sul suo profilo Instagram. Questo le permette di lavorare sponsorizzando alcuni prodotti. Oltre al lavoro la Boi ama lo sport e quindi pratica spesso tennis per esempio.

Ad oggi però ha un’altro sport da intrattenere, forse ill più bello della sua vita, spingere il passeggino della sua bambina appena nata. Come si vede in una foto che la ritrae in mezzo ad un parco felicissima di portare in giro la sua piccola.