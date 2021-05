Eleonora Pedron la posa in albergo che fa sognare i fan-FOTO

La bella Eleonora Pedron appare bellissima in una camera d’albergo, la sua posa sul letto fa sognare tutto il web

La bella ex Miss Italia, Eleonora Pedron continua a far sognare i suoi followers su Instagram con scatti bellissimi. Lei che è stata tra le Miss Italia più amate e showgirl versatile e apprezzata. I suoi capelli biondi e gli occhi di ghiaccio continuano a stregare il pubblico. Il suo passato però non è stato facile, ha infatti perso la sorella quando aveva 9 anni e lei ne aveva 15 in un’incidente. Poi lo stesso destino è toccato al padre. Eppure sui social sembra sempre positiva e radiosa, cerca di contrastare così i brutti pensieri.

Eleonora Pedron la Miss bellissima ma tormentata

La Pedron ha dunque avuto un passato tragico che le ha cambiato la vita. Lei cerca di circondarsi di persone positive e di cose belle, per non pensare al passato tumultuoso. Ad oggi però la Pedron ha una vita piena e che l’appaga. Ha due bellissimi figli avuti dalla relazione con l’ex compagno, il motociclista Max Biaggi. Ed è felice accanto un uomo, si tratta dell’attore Fabio Troiano. Dopo svariati flirt con Nicolò Devitiis e anche Tommy Vee, la Pedron ha trovato l’amore con Troiano e ad oggi i due pensano al matrimonio e a consolidare la famiglia.

Dai suoi scatti su Instagram, la Pedron appare sempre felice e sorridente quasi a nascondere le sue debolezze e i brutti ricordi che appartengono al passato. Recentemente ha condiviso una foto che la ritrae in posa sul letto di un’albergo a Torino e tagga nei commenti il suo compagno scrivendo:”Sempre la 8″ con poi il simbolo del lucchetto. Probabilmente capita sempre in quell’albergo e in quella stanza precisa quando alloggia a Torino. E questo commento fa ben pensare che ci è capitata molte volte con il suo fidanzato e conserva dei bei ricordi. Infatti non tarda ad arrivare il commento di Troiano che scrive:”La nostra” con un cuore.

Lei replica con il simbolo dell’infinito. Queste dimostrazioni d’affetto sui social sono un vero inno all’amore 2.0. Troiano commenta sempre le foto della sua amata con cuoricini e complimenti, si vede che il loro è un amore puro e sincero, destinato a durare nel tempo.