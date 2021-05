Elisa De Panicis il VIDEO sensuale che però sorprende alla fine

La De Panicis ha condiviso un video sensuale ma dal finale decisamente inaspettato, appare in lingerie molto sexy e poi..

Elisa De Panicis, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 fa parlare molto si sè. Sin dalla partecipazione al reality, dove ha attirato l’attenzione del pubblico e degli inquilini con i suoi outfit provocanti. Fino al punto di far eliminare un concorrente perché definendola ha usato parole volgari e offensive, si tratta di Salvo Veneziano. Ma la De Panicis anche fuori dal reality fa parlare di sè, ricordiamo il bacio emblematico e inaspettato sul red carpet del Festival di Venezia con Mila Suarez. E ancora oggi la De Panicis non molla un colpo, con i suoi video provocanti.

Elisa De Panicis e il video sexy con finale sorprendente

L’influencer Elisa De Panicis lascia di stucco ancora una volta con un video reel su Instagram in cui si riprende dai piedi alla testa, indossando una lingerie nera di pizzo molto sensuale. Si inquadra mentre si muove in modo sensuale e appare con lo sguardo ammiccante. Ma in questo caso il video ha un finale inaspettato, infatti poco dopo appare un uomo con la parrucca e il cappello che fa le stesse pose delle De Panicis, esilarante. Nella didascalia infatti scrive:“Instagram vs Real life, quando la vedi sui social e poi le incontri dal vivo”. Quello che dice la De Panicis effettivamente capita molto spesso, le ragazze tendono a modificarsi molto sui social per raggiungere quell’idea di bellezza che si vede in giro.

Poi però quando ci s’incontra dal vivo, chiaramente qualcosa cambia. Inutile dire che nei commenti i followers si sono sbizzarriti con frasi di adorazione verso la De Panicis. “Affascinante”, “Irresistibile”, “Sa togliere il fiato”. L’influencer condivide spesso contenuti molto provocanti. Recentemente infatti ha condiviso su Instagram dei video molto provocanti, mettendo in mostra il suo fisico statuario e scolpito. Addirittura in un video cambia pose in modo così sensuale che i fotografo non resiste e commenta apprezzando. Nel video lei mangia patatine leccandosi le dite con indosso biancheria intima nera di pizzo e praticamente trasparente.

Il suo recente comportamento sui social fa molto discutere però, in molti non accettano questo esibizionismo e recriminano il fatto che lei nella casa del Grande Fratello Vip era tanto preoccupata di quello che poteva pensare suo padre, ma a quanto pare non le importa ora che lui la veda sui social sempre nuda.