Nuove Instagram stories emozionanti quelle regalate ieri da Elodie che ha mostrato il dietro le quinte di un suo nuovo progetto. Vediamo di che si tratta

Solo due giorni fa la bellissima cantante Elodie ha spento le sue prime 31 primavere. La giovane che recentemente abbiamo visto anche esibirsi al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, non è solo un’artista molto apprezzata dai tantissimi fan per la sua voce – 2.4 milioni su Instagram – ma è anche per la sua bellezza.

Per il suo compleanno ha deciso di regalare degli scatti pazzeschi ai suoi follower sui social, non solo lei assieme al fidanzato Marracash, ma anche assieme ad altri suoi colleghi cantanti e amici che le hanno fatto degli auguri speciali per il suo compleanno.

Poche ore fa però è arrivata l’ennesima sorpresa inaspettata sui social, Elodie infatti ha mostrato nelle sue stories il backstage di un suo prossimo progetto. Vediamo le immagini e capiamo da chi è stata affiancata.

Elodie strega con il balletto sensuale. Non è da sola però…

