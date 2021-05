“Mi puoi sposare?” Federica Pellegrini, la FOTO dopo la doccia accende gli animi. Sublime

Federica Pellegrini, con i capelli bagnati e coperta solo da un asciugamano è l’immagine della sensualità: uno sguardo in cui perdersi

Atleta ineccepibile, nuotatrice da record mondiale, Federica Pellegrini ha conquistato il podio nello sport, ma anche del cuore dei fan. Oltre la straordinaria carriera e gli allenamenti costanti, ha calcato il palco dello spettacolo, riuscendo a primeggiare per simpatia anche in questo contesto.

Apprezzatissima per la sua semplicità, non è solo una persona di particolare autenticità, ma è anche considerata una delle atlete più belle e sexy del panorama italiano. Seguita su Instagram da 1,3 milioni di follower che la stimano e ne ammirano l’immagine, condivide la sua quotidianità, dove emerge costantemente la sua genuina bellezza. L’ultimo scatto pubblicato ha bloccato il social e tolto il respiro agli utenti: una visione.

Federica Pellegrini, spettacolo di bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Dolcezza che scioglie i fan, la visione dell’ultimo scatto pubblicato da Federica Pellegrini stupisce su Instagram. Senza trucco e speciali indumenti, è vestita solo dall’asciugamano e dalla sua bellezza, incantando in uno sguardo che disorienta. I capelli bagnati all’indietro scoprono il suo splendido viso, per ammirarne i lineamenti, dove regnano i grandi occhi scuri, intensi e profondi. Un follower ha addirittura commentato: “Mi vuoi sposare?”. Insomma, tutti pazzi per la bella Federica.

Il sorriso appena accennato offre la sua stanchezza, in una posizione che ne dà piena espressione, dovuta agli allenamenti sfiancanti in previsione delle Olimpiadi estive di Tokyo 2021. Rimandate di un anno a causa della pandemia, che ha segnato un periodo difficile anche per l’atleta, oggi più determinata che mai a conquistare l’ennesima medaglia.

Moltissimi i messaggi di sostegno da parte dei fan, per i quali rappresenta un importantissimo simbolo: “Sei la numero 1”, “Favolosa”, “Forza Fede”. Semplicemente unica.