Flora Canto: presentatrice e presto neo mamma. La vediamo in queste settimane al fianco del compagno Enrico Brignano in “Un’ora sola ti vorrei”. Facciamole i conti in tasca. Quali sono i suoi guadagni?

Flora Canto ed Enrico Brignano dal 6 aprile, conducono insieme il programma televisivo “Un’ora sola vi vorrei”, in onda ogni martedì sera su Rai 2. L’affiatamento fra i due è tangibile, soprattutto ora che a luglio diventeranno nuovamente genitori del piccolo Niccolò (il nome ufficioso e più attendibile che hanno dato finora).

Flora Canto è attrice e conduttrice che ha esordito come tronista a “Uomini e Donne”. I due si sono conosciuti nel 2013, dopo la fine del primo matrimonio di Brignano con la ballerina Bianca Pazzaglia. Tra loro ben 17 anni di differenza ma nonostante questo nulla li ha fermati dal portare avanti la loro storia.

Nel 2017 nasce la loro prima figlia, Martina, e adesso la famiglia sta per allargarsi ancora. Riguardo al matrimonio però hanno dichiarato che non c’è fretta, forse dopo la fine della pandemia. La Flora è una donna dai molti talenti come abbiamo potuto vedere. A quanto ammontano i suoi guadagni? Scopriamolo.

Flora Canto: quanto guadagna la neo mamma?

Romana classe 1982, Flora Canto entra nel mondo dello spettacolo nel 2008 recitando nel film “Vieni Avanti Cretino”, con Lino Banfi. Continua imperterrita però lo studio di canto, doppiaggio e recitazione, entrando così qualche anno dopo nel cast di diversi spettacoli teatrali e pellicole televisive come “Don Matteo”.

Non si conoscono gli effettivi guadagni di Flora Canto. Quello che è certo è che, vista la sua carriera poliedrica, possano non essere sicuramente indifferenti, soprattutto se uniti a quelli del compagno.

Non sappiamo neppure quant’è il cachet che al momento sta guadagnando Brignano per l’attuale trasmissione di Rai 1, anche se con il suo spettacolo “Evolushow 2.0”, risalente alla stagione teatrale 2015-2016, l’attore ha raccolto in 101 esibizioni 6 milioni e mezzo di euro, con circa 150mila spettatori.