Gomorra 5, spuntano i primi (SPOILER): le riprese in due luoghi che mandano in delirio i fan

La fortunata serie TV di Sky Gomorra continua le riprese in due luoghi simbolo: posti che hanno mandato in delirio i fan di Ciro Di Marzio e compagni: andiamo a scoprire quali sono

Al via di nuovo le riprese di Gomorra 5 dopo che la serie Tv targata Sky e ispirata al romanzo omonimo di Roberto Saviano era stata bloccata a causa del Covid durante il lockdown di marzo del 2020, così come erano state interrotte anche quelle delle terze stagioni dell’Amica Geniale e de I bastardi di Pizzofalcone. Si riprende a girare quindi e i luoghi scelti per le riprese saranno il carcere minorile di Nisida e l’ex Italsider di Bagnoli a Napoli, precisamente in via Pasquale Leonardi Cattolica.

Marco D’Amore e i suoi colleghi gireranno quindi le scene della nuova stagione della fortunata serie Tv Sky dalle 18 alle 6 del mattino, di notte quindi, e le strade saranno interdette al traffico in quelle ore. La Polizia Municipale dovrà far rispettare il divieto di transito proprio nelle zone che comprendono l’ex Italsider, Bagnoli e la collina di Posillipo.

Le varie ambientazioni di Gomorra a Napoli e non solo

Gomorra è stato girato principalmente nella Vela Rosa di Scampia, quartiere conosciuto dai non napoletani soprattutto per il libro omonimo di Saviano. Questa però non è stata l’unica location della saga. Infatti a settembre le riprese sono avvenute in Lettonia, a Riga e solo a novembre a Napoli e dintorni: sul Lungomare, in viale Dohrn, al Centro Direzionale, al Porto di Napoli (ai Cantieri Partenope e sulla banchina 32) e ai Ponti Rossi. In quest’ultima zona è stata creato un enorme Luna Park, che farà da ambientazione a una delle scene principali dell’ultima stagione di Gomorra.

Inoltre per gli amanti delle Serie Tv made in Naples, c’è una novità importante che riguarda “L’amica geniale 3”: sono aperti i casting per le nuove riprese, solo in Campania. Dato che probabilmente gli attori e le attrici dovranno parlare anche in lingua napoletana.

Gli affezionati della serie Tv Gomorra potranno così rivedere a breve i loro beniamini come Ciro Di Marzio, detto “l’Immortale”, visto che doveva essere morto alla fine della stagione invece poi nella successiva riappare.