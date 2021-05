Grave incidente in moto, la vittima è un operaio siciliano

La provincia veronese protagonista di una tragedia. Un grave incidente, la vittima è un giovane operaio siciliano.

Una tragedia si è consumata nella provincia veronese e precisamente a Isola della Scala – comune italiano di 11.463 abitanti – sfociata nella morte di un motociclista. La vittima è Giuseppe Bucca, un giovane di 28anni e originario della Sicilia, precisamente di Milazzo, provincia di Messina. A quanto pare il giovane è morto sul colpo che gli risultò fatale.

L’incidente mortale si è verificato nella giornata di ieri in via Roma precisamente nel primo pomeriggio, intorno alle ore 16:00. Giuseppe Bucca era a bordo della sua moto – Honda CBR 600 – e mentre transitava sulla strada si è scontrato con un Audi Q5 guidata da un 67enne. Intervenuti sul posto le Forze dell’Ordine per i rilievi, non si conosco ancora benissimo le dinamiche dell’incidente. Inutili i soccorsi intervenuti prontamente sul posto in quanto per il giovane non c’era più nulla da fare.

Grave incidente mortale, la comunità locale piange per la perdita

Amato nella sua terra d’origine, Giuseppe si era trasferito al nord per motivi di lavoro, era operaio infatti presso un’azienda farmaceutica specializzata in terapia e cura per malattie croniche. Con la passione per i mezzi e soprattutto per le due ruote, il profilo Facebook del giovane – da cui è stata estrapolata la foto sopra riportata risalente al 2019 – è stato letteralmente invaso da parole dei membri della comunità d’origine.

Parenti, amici o semplici conoscenti, i messaggi strazianti sono tantissimi, tutti a ricordare quel giovane che a luglio avrebbe compiuto 29 anni. “Non ho parole ma tanti ricordi…

ABBI CURA DI SPLENDERE…LASSÚ ✨ NON TI DIMENTICHERÒ MAI!” scrive una cugina della vittima.

In tanti a rispondere rivolgendo le più sentite condoglianze per la grave perdita. Il giovane era amatissimo, in tanti ne ricordano la voglia di godersi la vita in pieno.