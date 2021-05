I Soliti Ignoti, Noemi fa una partita incredibile: alla fine la sorpresa

La cantante Noemi è ospite di Amadeus durante la puntata de “I Soliti Ignoti” del 5 maggio. La bravissima artista giocherà per devolvere la sua eventuale vincita alla fondazione italiana per l’autismo.

Questa volta la bella e brava Noemi non sarà su un palco per esibirsi e deliziare il pubblico con il graffio della sua voce ma giocherà per vincere una somma di denaro da devolvere alla fondazione Italiana per l’autismo.

L’incredibile partita della cantante dai capelli rossi Noemi

Il primo ignoto che si presenta al centro dello studio si chiama Giorgio e ha un look che non lascia spazio a interpretazioni: è un arbitro di pallacanestro. Così la bella cantante mette da parte i suoi primi 6.000 euro.

Inizia dunque con il piede giusto Noemi che indovina immediatamente l’identità del primo concorrente. Il gioco continua con l’ignoto numero due, una signora dai lineamenti orientali.

Anche in questo caso per la cantante dare una risposta è molto semplice e così mette da parte altri 4.000 euro arrivando a 10.000 con pochissimo sforzo. L’ignoto numero tre è Luca, un uomo di circa 40 anni di Santa Marinella in provincia di Roma.

In questo caso però Noemi non intravede nel look dell’ignoto alcun segno distintivo che le possa far pensare a una professione in particolare. Così decide di chiedere l’aiuto dei tre indizi. Nel suo passaporto l’ignoto ha ben 100.000 euro con imprevisto.

Con l’ignoto numero quattro Noemi chiede l’aiuto dei tre indizi. Anche in questo caso però la cantante non da la risposta esatta e perde tutto rimanendo ancora a zero euro.

L’ignoto numero cinque si chiama Romolo e nel suo passaporto ci sono 32.000 euro con imprevisto. Anche in questo caso la cantante sbaglia clamorosamente ma (almeno) si è liberata dei due imprevisti che le avrebbero azzerato il montepremi.

L’ignoto numero sei è Pino Amendola, famoso doppiatore napoletano. Noemi dovrà riuscire a indovinare quale delle professioni è compatibile con la sua identità. In questo caso la cantante indovina e mette da parte 3.000 euro.

A questo punto Noemi ha solo due ignoti da indovinare ma ha anche un indizio e un domandone da usare. Con gli ultimi due concorrenti la cantante va avanti come un treno e mette da parte ben 92.000 euro per arrivare all’ultima fase del gioco: il parente misterioso.

Il parente misterioso mette in difficoltà Noemi che usa tutti gli aiuti a disposizione per poter arrivare a indovinare l’identità del parente misterioso.