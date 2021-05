Si schianta contro un muro e muore carbonizzata: aveva solo 19 anni

La giovane stava andando a svolgere il tirocinio presso una struttura per anziani, quando ha perso il controllo della sua vettura, poi il rogo

Tragedia all’alba di ieri a San Vito di Altivole in provincia di Treviso. Alle 5.45 un’auto è uscita di strada e ha preso fuoco, nulla da fare per la 19enne alla guida.

La studentessa Elisa Girolametto residente a Riese Pio X, è morta carbonizzata all’interno della sua stessa vettura dopo essere sbandata di strada per cause ancora da accertare. La giovane stava andando a fare la sua prima giornata di tirocinio presso una struttura per anziani a Montebelluna, quando all’improvviso, lungo via degli Alpini, a San Vito di Altivole, ha perso il controllo del mezzo e si è arenata contro un muretto lungo la strada.

Tragedia nel trevigiano, Elisa è morta carbonizzata. Comunità e amici sconvolti

La famiglia e gli amici di Elisa Girolametto sono sconvolti ed increduli. Era iscritta a Scienze Infermieristiche a Padova ed era volontaria alla Croce Rossa di Bassano dove i colleghi la ricordano come solare e vulcanica.

Ieri mattina era il suo primo giorno di tirocinio pratico presso una struttura per anziani di Montebelluna, stava guidando la sua Fiat Punto quando all’improvviso si è schiantata contro un muretto in cemento a bordo strada, il mezzo ha preso subito fuoco e lei non è riuscita a mettersi in salvo rimanendo intrappolata all’interno del mezzo in fiamme.

Sul posto sono accorsi subito i Vigili del Fuoco, i volontari del Suem e i Carabinieri, che tuttavia non hanno potuto far altro che constatarne il decesso di Elisa. In corso tutte le valutazioni per cercare di capire le cause dell’incidente e se eventualmente si sarebbe potuto evitare.