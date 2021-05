“Così sei irresistibile…”, Melissa Satta e il VIDEO che fa impazzire i fan

Melissa Satta pubblica un video che lascia i fan di stucco. Bella e sensuale, la modella si guadagna gli apprezzamenti dei followers: “Così sei irresistibile…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Dopo la fine della relazione con Kevin-Prince Boateng, Melissa Satta ha deciso di sfoderare tutte le proprie armi per far impazzire i followers dei social. La modella, 35 anni quest’anno, è divenuta celebre per il proprio ruolo di velina all’interno della nota trasmissione “Striscia la Notizia“: i telespettatori, all’epoca, non si sarebbero persi per nessun motivo al mondo gli stacchetti della showgirl.

Melissa, che su Instagram vanta di un pubblico pari a circa 4 milioni e mezzo di fan, non smette mai di stupirli e di condividere scatti a luci rosse. Pochi minuti fa, la modella ha pubblicato un video da far perdere la testa: l’outfit risalta alla perfezione le curve strabilianti del suo corpo.

LEGGI ANCHE —> “Che faccia da make-up!” Melissa Satta irriconoscibile. Il VIDEO è un tripudio di fascino

Melissa Satta, l’outfit mette in mostra tutto: tripudio di likes – VIDEO

Per vederlo, vai su Successivo