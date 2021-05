L’aria che tira nuova stagione: svelato il nuovo conduttore. Nome esilarante

L’aria che tira, chi ci sarà al timone del programma dopo Myrta Merlino per la nuova stagione? Le prime indiscrezioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Aria Che Tira (@ariachetirala7)

L’aria che tira è uno dei grandi classici di La7. Un programma storico che da anni è nelle mani della brava giornalista Myrta Merlino. In onda all’ora di pranzo sulla rete di Andrea Salerno, si occupa di politica, attualità ed economia con tanti approfondimenti e temi interessanti. Collegamenti, servizi e ospiti in studio per una formula semplice, quella del talk show, che funziona ormai da anni.

La trasmissione va in onda dalla stagione 2013-2014 dalle 11 alle 13:25 cedendo poi il testimone al Tg La7 diretto da Enrico Mentana. Myrta Merlino vi è sempre stata al timone fin dall’esordio nel 2011. Un legame profondo tra lei e la trasmissione tanto che la rete ha voluto provare insieme a lei anche un nuovo esperimento, quello della domenica.

L’aria di domenica in onda dalle 14 alle 16.30 è una sorta di spin-off del programma della tarda mattina. Con la Merlino La7 ha cercato di catturare il pubblico nella fascia considerata tra le più complicate, quella della domenica pomeriggio. Ma per la prossima stagione cosa ne sarà de L’aria che tira e della sua conduzione?

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, il grande addio che farà male a tutti. Fan distrutti

L’aria che tira, ecco cosa accadrà per la nuova stagione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Aria Che Tira (@ariachetirala7)

LEGGI ANCHE –> X-Factor, deciso il nuovo conduttore al posto di Cattelan: una grande sorpresa

Come per le altre reti e gli altri programmi televisivi di questi tempi parte il toto-nome anche per La7. Uno dei programmi di maggiore interesse è proprio quello condotto da Myrta Merlino. Ci sarà ancora lei al timone de L’aria che tira? Secondo le prime indiscrezioni sì.

Come sempre la versione estiva dovrebbe essere condotta da Francesco Magnani che nel corso di questa che si sta apprestando a terminare ha sostituito la Merlino una volta a settimana per permetterle di riposare dopo l’appuntamento della domenica.

Niente paura dunque per i grandi estimatori della giornalista. Per il momento pare che lei, come il suo collega che conduce la versione estiva de L’aria che tira dal 2017, siano stati confermati e tutto rimarrà come è sempre stato fino ad ora.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Myrta Merlino (@myrtamerlino)

Professionista di lunga data Myrta Merlino ha spento solo due giorni fa le sue 53 candeline. Bella e carismatica è una giornalista molto apprezzata oltre che conduttrice televisiva e autrice di programmi tv.