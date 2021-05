Questa sera è andata in onda su Italia 1 la trasmissione ‘Le Iene’: tutta Italia è rimasta incollata alla tv grazie allo scherzo fatto a…

Nella puntata delle Iene di oggi, in onda dalle 21:10 su Italia 1, è stato mostrato lo scherzo fatto ad una ex concorrente del Grande Fratello VIP: scherzo ben progettato dalla produzione e messo in atto con la complicità del fidanzato dell’ex gieffina.

La coppia protagonista dello scherzo si è formata proprio sotto ai riflettori del reality condotto da Alfonso Signorini: si tratta della bellissima attrice Rosalinda Cannavò e del famoso ex partecipante a Temptation Island Andrea Zenga.

Il loro fidanzamento è proseguito anche fuori dalla casa più spiata d’Italia e questa volta il loro amore è stato messo a dura prova: ecco la reazione di Rosalinda…

Rosalinda va su tutte le furie: “Ho bisogno di non vederti dalla faccia della Terra”

Per colpa del crudelissimo scherzo organizzato dalle Iene, Rosalinda è inveita contro il suo fidanzato, senza il minimo sospetto che si stesse trattando di una messa in scena attuata proprio da egli stesso.

Ecco alcune delle sue parole piene di rabbia: “Ti giuro che ho bisogno di non vederti dalla faccia della Terra“.

Ovviamente non è finita qui, perché la Cannavò non ha di certo risparmiato con gli insulti la complice dello scherzo, cioè colei che provocò il fidanzato fino a far degenerare la situazione.

Una cosa è certa: Rosalinda ha dimostrato di provare verso Andrea un sentimento forte tanto quanto la sua dura reazione!